Bas de Meijer prikkelt de zintuigen met 'Onderweg'

Eén van de tekstregels uit het nummer Onderweg is 'ik ben onderweg, naar dáár waar de weg naar leidt.' Bas: "Waar je ook mee bezig bent, je bent altijd onderweg, maar ik denk soms dat de weg onderweg nog leuker is dan het uiteindelijke doel."

In ieder geval werkt Bas samen met zijn live-band toe naar twee festivals: in januari speelt hij op Eurosonic Noorderslag en in maart op Sencity. Dat is een festival waarbij de jury doof is. Het komt dus erg aan op de zintuigen.

Oogcontact

Het overtuigen van een dove jury is wel een uitdaging. Bas: "Wat ik probeer te doen is hetgeen wat ik rap in gebaren wat groter uit te beelden. In de finale is het wel zo dat er een doventolk op het podium staat die de teksten uitbeeldt. Verder probeer ik tijdens het optreden veel oogcontact te zoeken."

Zeeuwse lekkernij

Bas de Meijer wist op een originele manier het gevoel van de muziek over te brengen: "In de halve finale had ik voor elk liedje dat we deden een Zeeuwse lekkernij meegenomen die refereerde aan het nummer dat we spelen; bij een zoet nummer een Zeeuwse babbelaar, bij een wat harder nummer een Zeeuwse knopendrop. Zo worden je smaakpapillen gestimuleerd bij wat je ziet."

Onderweg is geproduceerd door DON-P, artwork door Joseph Gariba. De finale van Sencity is op zaterdag 28 maart 2020 in Tivoli, Utrecht.

Bas de Meijer vertelt hoe het is om muziek te maken voor een dove jury