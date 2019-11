Ouderen minder eenzaam dankzij het busje uit Borsele

Het busje brengt de ouderen naar België voor een lunch of naar de kerstmarkt van een tuincentrum in Halsteren. Ze moeten er vroeg bij zijn, om met het busje mee te kunnen, want de animo is groot. Voor de ouderen is het de kans om even te ontsnappen aan hun, vaak, eenzame bestaan.

De Borselse Sprinter is in 2009 in het leven geroepen door de gemeente Borsele in het kader van het 'Project Eenzaamheid'. Het openbaar vervoer in de gemeente is minimaal, maar door de bus kunnen ouderen toch op uitstap. Tegen een kleine vergoeding kunnen ouderen zich inschrijven voor een van de ritjes. De bus draait op vrijwilligers en er maken zo'n 250 ouderen gebruik van de bus. Na tien jaar is het voertuig vervangen door een nieuw, comfortabeler exemplaar. In deze bus kan ook makkelijker een rolstoel mee worden genomen.

Zo ook mevrouw Schipper-Van Beurden uit 's-Heer Abtskerke. Haar man overleed drie jaar geleden. Sinds een jaar gaat ze regelmatig mee met het busje. "Je moet toch op zoek naar andere dingen als je alleen bent en niet wil vereenzamen. Tot nu toe bevalt het me goed en ben ik van plan om er nog meer gebruik van te maken."

De woorden 'alleen zijn' komen vaak op tafel bij het gezelschap dat vandaag mee is op een uitje naar Arnemuiden voor een kopje koffie met gebak. Mevrouw Den Otter uit Heinkenszand vult haar nieuwe vriendin aan. "Alleen uit eten gaan doe je niet zomaar. Misschien is dat in de stad makkelijk, maar hier op het dorp doe je dat niet zomaar."

Die blije gezichtjes, daar haal ik voldoening uit." Vrijwilliger Marianne Hillebrand

De Borselse Sprinter rijdt al meer dan tien jaar, maar onlangs hebben de vrijwilligers een nieuwe bus van de gemeente gekregen. De gebruikers van de Borselse Sprinter zijn afhankelijk van vrijwilligers. Elke dienst heeft een chauffeur en begeleider nodig.

Op deze rit zijn dat Ard Hubregtse en Marianne Hillebrand. Ard: "Mijn schoonouders maakten met veel plezier gebruik van de Borselse Sprinter. Ze kwamen op plekken waar ze nog nooit waren geweest. Ik heb altijd gedacht dat wanneer ik met pensioen zou gaan, chauffeur wilde worden. Zo is het gekomen."

Ook Marianne is laaiend enthousiast. Ze offert er vijf dagen per maand voor op. Als is het voor haar niet echt een opoffering. "Als ik die blije gezichtjes zie, dan weet ik waar voor ik het doe. Ik haal er heel wat voldoening uit."