Statenleden maken zich nog steeds zorgen over Waterdunen

Nog steeds zorgen over Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

Zo is het volgens Provinciale Staten nog altijd niet duidelijk wie het enorme gebied van 250 hectare gaat beheren. Ook zijn er nog veel vragen over de getijdenduiker, en of het toelaten van eb en vloed in het gebied wel op een veilige manier kan. De werking van de getijdenduiker verkeert nog steeds in een testfase.

Harold van der Velde (SGP) over Waterdunen

Eb en vloed in het gebied van Waterdunen is van cruciaal belang. Daardoor ontstaat in Waterdunen getijdennatuur en telt het gebied voor een belangrijk deel mee voor het natuurherstel die Zeeland is opgelegd door Europa. Het compenseert de natuurschade die is ontstaan door bijvoorbeeld verdiepingen van de Westerschelde.

Molecaten

Vakantieparkonderneming Molencaten wil in het gebied 200 kampeerplaatsen, 300 huisjes en een hotel creëren, staat op de site van de onderneming. Maar definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt en veel hangt af van de vraag, of er echt getijdennatuur kan ontstaan op het terrein. Gedeputeerde Anita Pijpelink gaf vrijdag in de Provinciale Statencommissie Ruimte aan, dat ze hoopt dat ze er met Molecaten "binnenkort een klap op kan geven."

2020

Het project Waterdunen moet volgend jaar, in 2020, afgerond zijn. Maar ook die die garantie kon de PvdA-gedeputeerde Pijpelink vrijdagmorgen nog niet geven in de Statencommissie.

Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) over Waterdunen

Uniek

Volgens gedeputeerde Pijpelink moeten de Zeeuwen niet vergeten hoe bijzonder en uniek het project Waterdunen is. "De combinatie van dijkversterking, natuur en recreatie is nog nergens anders vertoond." Maar juist daardoor is het volgens Pijpelink ook af en toe pionieren. We moeten soms zoeken naar antwoorden op vragen, die voor ons allemaal nieuw zijn. "