Adrie Koster is met 'iets moois' bezig bij Willem II

Vorig jaar bereikte Koster met Willem II de bekerfinale, waarin verloren werd van Ajax. Het leverde Koster een nominatie op voor de titel Trainer van het Jaar.

Doelstelling

Dit jaar staat Koster met de club uit Tilburg op de zesde plaats. Net voor de interlandbreak werd met 2-1 van PSV gewonnen. "Tegen PSV waren bonuspunten, waarmee we zesde staan. Nu kijken of we dat kunnen vasthouden en in elk geval bij de eerste negen kunnen eindigden, want dat is de doelstelling", aldus Koster.

Koster verlengde aan het einde van vorig seizoen zijn contract met twee jaar bij de club uit Tilburg. "De club wilde dat graag en ik heb het goed naar mijn zin. We zijn met iets moois bezig. We willen van Willem II een stabiele middenmotor maken."

Trainersloopbaan

Adrie Koster 1990/91 Willem II 2008/09 Ajax (jeugd) 1991/93 Roda JC 2009/11 Club Brugge 1993/95 Helmond Sport 2012 KNVB Beloften 1995/97 TOP Oss 2012/13 Beerschot 1997/2003 Excelsior 2013/14 Club Africain 2003/05 VVV-Venlo 2014 KNVB Jong Oranje 2005/06 RKC Waalwijk 2014 VfB Stuttgart (ass.) 2007 Ajax (jeugd) 2015/17 Saoedi-Arabië (ass.) 2007/08 Ajax 2018-nu Willem II

Adrie Koster ziet zijn ploeg Willem II met 2-1 van PSV winnen. (foto: Orange Pictures)

Nadat hij in 2008 vertrok bij Ajax was hij onder meer enkele seizoenen actief in het buitenland. Onder meer bij Club Brugge en Beerschot in België, Club Africain in Tunesie, VfB Stuttgart in Duitsland (als assistent). Zijn laatste klus in het buitenland was als assistent van Bert van Marwijk bij Saoedi-Arabië.

Na tien jaar keerde Koster terug in de Eredivisie. "Ik wilde nog iets leuks doen bij een club die mij aanspreekt. Ik heb iets met Willem II, want Ik heb hier natuurlijk een verleden (als assistent en hoofdtrainer, red)."

Laatste club?

Koster is inmiddels 64 jaar. "Of dit mijn laatste club is? Dat weet ik niet. Ik ben al een beetje op leeftijd, maar ik loop niet te ver vooruit. Als voetballer had ik alles gepland, maar toen ik afgekeurd werd, viel er weinig meer te plannen. Dat heb ik wel afgeschaft. Ik heb er nu nog plezier in en dat is het belangrijkste."

Na de interlandbreak wordt dit weekend de competitie in de Eredivisie hervat. Willem II speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.