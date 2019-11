Sterk spel maar geen punten voor Groene Ster tegen topclub FC Eindhoven

Groene Ster Vlissingen komt net tekort tegen FC Eindhoven (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster liet gelijk zien goed mee te kunnen met FC Eindhoven, dat vorig jaar in de landelijke bekerfinale nog met 2-5 te sterk was. Na een gelijkopgaande openingsfase scoorde Nicky van Merriënboer na vijf minuten spelen de openingstreffer. Na die goal kreeg de thuisploeg via Hoessein Bouzambou, Achraf Laabich en Mourad Azzanagui kansen op 2-0, maar hij wil aan de andere kant. Mo Allouch zorgde in de tiende minuut voor 1-1.

Dubieuze penalty

Na de gelijkmaker werd FC Eindhoven sterker, maar Groene Ster haalde met 1-1 de rust. In de tweede helft was er na ruim vijf minuten spelen een dubieus moment. Josimar Pattinama kreeg de bal van dichtbij hard op zijn arm geschoten en de scheidsrechters zagen er een strafschop in. Na hevige protesten van Groene Ster benutte Raphinha het buitenkansje namens FC Eindhoven. De thuisploeg moest even bijkomen van die tik en wist een aantal minuten amper iets te creëren, maar toch kwam de gelijkmaker nog op het bord. Aanvoerder Hoessein Bouzambou zorgde van dichtbij voor 2-2

Toch onderuit

In de slotfase ging het toch nog fout voor Groene Ster. Karim Ben Sellam redde knap op een hard schot, maar in de rebound werd na een snelle combinatie wel gescoord door FC Eindhoven. Opnieuw was Raphinha de gevierde man. Na die goal ging Groene Ster risico nemen en werd de keeper mee naar voren gestuurd. Laabich kreeg nog een grote kans op 3-3, maar in de counter besliste Martinez de wedstrijd: 2-4.

Later vanavond is hier een samenvatting van de wedstrijd te bekijken.

Door de nederlaag is Groene Ster Vlissingen gezakt naar de achtste plaats op de ranglijst in de eredivisie.

Scoreverloop

1-0 Nicky van Merriënboer (5)

1-1 Mo Allouch (10)

1-2 Raphinha (26/pen)

2-2 Hoessein Bouzambou (35)

2-3 Raphinha (37)

2-4 Jordany Martinez (40)