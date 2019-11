Prijswinnende worstenmaker stopt; 'Het gaat niet meer, mijn gezondheid gaat nu voor'

Rob Verboom stopt met pijn in het hart, maar hij kan niet anders zegt hij. "Ik moet om gezondheidsredenen stoppen. Ik loop al jaren met een gescheurde buikwand en moet nu echt een operatie ondergaan. Daar moet ik zes tot negen maanden van herstellen, en we kunnen de winkel in die tijd niet door laten draaien. "

Niet vol te houden

Verboom is met name het afgelopen jaar veel bezig geweest met de beslissing. "Ik werk zes en een halve dag in de week, van 's-morgens vroeg tot 's-avonds. Dat is gewoon niet meer vol te houden. En mijn gezondheid gaat nu echt voor. Ik heb het nog jaren volgehouden, maar nu gaat het niet meer."

Rob Verboom met zijn prijswinnende rookworsten. (foto: Omroep Zeeland)

Wat de beslissing nog moeilijker maakte is het feit dat de slagerij een familiezaak is. "Ik heb de zaak overgenomen van mijn vader, maar die leeft helaas niet meer. Maar mijn moeder staat nog altijd in de zaak. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker om te stoppen, maar het moet."

Nog geen pensioen

Verboom heeft de zaak niet verkocht, en hoopt als hij hersteld is nog op een of andere manier door te gaan. "De winkel gaat niet meer open, dat is zeker. Maar we denken eraan om bijvoorbeeld pakketten vlees te gaan verkopen die mensen online kunnen bestellen. Ik ben 57 jaar oud en kan echt nog niet met pensioen."