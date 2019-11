GOES stunt met zege op Harkemase Boys

Daniel Wissel schiet de 2-3 binnen voor GOES tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

In de eerste tien minuten stond GOES met de rug tegen de muur. Harkemase Boys scoorde al na vijf minuten via een kopbal van Ewout Beimers en bleef druk zetten op de verdediging van GOES.

Afgekeurde goal

Toch kwam de Bevelandse ploeg na die moeilijke fase beter in de wedstrijd en kreeg het zelf kansen. GOES leek na een goede aanval de gelijkmaker te scoren, maar de inzet van Schalkwijk werd afgekeurd door de arbiter wegens buitenspel. GOES protesteerde en het leverde Schalkwijk nog een gele kaart op.

GOES kwam beter in de wedstrijd, maar Harkemase Boys verzilverde via aanvoerder Henny Bouius de eerste de beste kans: 2-0.

Twee minuten later scoorde GOES toch. Via topscoorder Steve Schalkwijk, die in de kleine ruimte op de been bleef en fraai afrondde. Daarna kreeg Mart de Kroo nog een goede kans om te scoren, maar de middenvelder kwam in een één-op-één situatie niet voorbij keeper Erick Jansema.

Inzet van de lijn

In de tweede helft ging GOES verder op de ingeslagen. Steve Schalkwijk was dichtbij een doelpunt en een inzet van Daniel Wissel werd van de lijn gehaald.

Twintig minuten voor tijd scoorde Daniel Wissel uit een corner van Tim de Winter de 2-3 voor GOES. Wissel schoot de bal in de bovenhoek.

Redding Meulmeester

Harkemase Boys zette daarna wel aan, maar de nummer drie van de Derde Divisie speelde slordig en GOES bleef op de been. De beste kans van Harkemase Boys was een inzet van Ewout Beimers die onschadelijk gemaakt werd door Brian Meulmeester.

Het was voor GOES de tweede zege op rij. De Bevelandse blijft op de veertiende plaats staan in de Derde Divisie.

Daniel Wissel juicht nadat hij GOES op 2-3 gezet heeft. (foto: Orange Pictures)

Scoreverloop

1-0 Berwout Beimers (5)

2-0 Henny Bouius (36)

2-1 Steve Schalkwijk (36)

2-2 Remon de Vlieger (50)

2-3 Daniel Wissel (69)

Bijzonderheden

De eerste minuut van de wedstrijd werd er niet gevoetbald. Als statement tegen racisme. Niet alleen in het profvoetbal werd hierbij stilgestaan. Ook bij duels in de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse van het amateurvoetbal. Afgelopen zondag werd FC Den Bosch tegen Excelsior ontsierd door wangedrag van supporters.

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Jesse Bank, Jop Dekker, Tim de Winter, Ruben Hollemans. Remon de Vlieger (Hiep Nguyen/89), Mart de Kroo (Sherief Tawfik/46), Daniel Wissel, Steve Schalkwijk (Sylvio Hage/87)

Later vanavond kun je een samenvatting van de wedstrijd bekijken op deze site.