Billenverkiezing: Wie heeft de mooiste?

Vroeger werden de staarten van trekpaarden veelal gecoupeerd, waardoor ze een korte staart hadden. Op de keuring vandaag heeft een groot deel van de paarden juist een lange, natuurlijke staart. Edward Dingemanse staat de benen van merrie Jacqueline te poetsen terwijl een ander de staart van het paard invlecht. "Het is een bewuste keuze geweest om de staart zo lang te laten. Het mag officieel niet meer en dan kun je er ook maar beter niet meer aan beginnen."

Het tentoonstellen van paarden (geboren na 2015) met een gecoupeerde staart is verboden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan het couperen (of amputeren) van de staart het welzijn van een paard schaden. Paarden gebruiken hun staart bijvoorbeeld om vliegen te verjagen en staartbewegingen zijn onderdeel van de lichaamstaal van paarden. bron: NVWA

"Ik ben opgegroeid met trekpaarden die korte staarten hadden," aldus jurylid Gerard Kruders. "Maar het is eigenlijk niet meer van deze tijd. We zien bij de jonge paarden dat ze over het algemeen lange staarten hebben, dus je krijgt een steeds uniformer beeld. Al vind ik korte staarten persoonlijk wel mooier."

Deze trekpaarden hebben een gecoupeerde staart (foto: Omroep Zeeland)

Ongeacht de lengte van de staart worden de paarden van boven tot onder klaargemaakt voor de keuring. De sokken, onderaan de benen, worden geborsteld, de hoeven in de lak gezet en de manen en staart ingevlochten. Als dat allemaal klaar is, is het tijd voor het echte werk. "De basis moet goed zijn", aldus Gerard Kruders. "We kijken naar het hoofd, de vorm van de benen en de rug, maar ook naar hoe het paard loopt en de spieren beweegt."

Niet simpel rangschikken

Tijdens de keuring komen de paarden één voor één de bak in, staan stil voor de jury, draven een rondje en staan opnieuw stil. Als de jury alle paarden in een categorie heeft gezien, is het tijd voor het oordeel. Maar in tegenstelling tot sommige andere wedstrijden, is het niet persé een kwestie van simpel rangschikken. Alle merries geboren in 2017 (een aparte categorie) krijgen een oranje lintje, wat betekent dat ze voldoen aan de eisen van het stamboek. Alleen winnaars dus.