Jorim Scheele wint jubileumeditie Zakloop Nisse

Veel bekende Zeeuwse hardlopers ontbraken in Nisse vanwege de concurrentie van de Warandeloop in Tilburg. Scheele profiteerde daar optimaal van, door al vroeg in de wedstrijd de leiding te nemen.

Jeroen van Damme uit Roosendaal, de winnaar van 2016, moest na vijf kilometer stoppen vanwege een spierblessure. Scheele had daarna eigenlijk alleen nog concurrentie van Van der Bleeken, maar de in Maastricht woonachtige Zeeuw slaagde er toch in om solo richting de finish te lopen.

Iets meer dan zeven minuten later legde Crum van der Linden uit Oost-Souburg beslag op de derde plaats.

Zakloop Nisse

mannen, 21 km 1. Jorim Scheele Maastricht 1:12.51' 2. Nick van der Bleeken Hoogerheide 1:14.35' 3. Crum van der Linden Oost-Souburg 1:20.00'

Bij de vrouwen was er weinig spanning en kon Van der Kreeke eenvoudig naar de overwinning lopen. Ze liep lang (zo'n 18 kilometer) in een groep met mannen en maakte het daarna zelf af. Baldé kwam een kleine vijf minuten later als tweede over de streep. De Belgische Carine van Hooydonck werd derde. Ada Geuze uit Middelburg had ook lang zicht op een podiumplaats, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats.

Zakloop Nisse