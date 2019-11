Goese school verandert in kleine dierentuin

Op de oude locatie bleef namelijk de mbo-opleiding Groen achter die overgenomen is door onderwijsinstelling Scalda. De vmbo-leerlingen kregen wel een paar dieren mee naar de nieuwe locatie in Goes, maar niet veel. Dus ondernam docent Celine Steenhard actie. Inmiddels lopen er al aardig wat knaagdieren en reptielen rond. Haar laatste aanwinst is een rode rattenslag die ze van opvangcentrum voor reptielen Iguana in Vlissingen kreeg.

Sinds kort woont de rode rattenslang op Het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

"Het is erg belangrijk dat onze leerlingen kunnen leren van echte dieren in plaats van dat ze een konijn opzoeken op de computer," legt de docent uit. "De leerlingen leren hoe ze de dieren moeten verzorgen en onderhouden. Dat leer je alleen door met echte dieren aan de slag te gaan." Ze neemt zelfs elke dag haar eigen hond mee naar school.

Het dier is inmiddels goed gewend aan de leerlingen. Leerlingen Guusje, Senna en Rowen zijn aan de hond gehecht. Ze zijn dan ook dol op dieren. Senna: "Later wil ik graag met honden werken, bij een dierenopvang." Guusje heeft zo'n zelfde droombaan in gedachten. "Ik wil graag paraveterinair dierenartsassistente worden. Dat is dierenartsassistent, maar dan een beetje meer. Daarvoor ben ik hier aan het goede adres."

De groenopleiding van Het Goese Lyceum is heel wat dieren rijker (foto: Omroep Zeeland)

Laatste wens

De leerlingen hebben nog wel een verzoek. Ze willen graag een geit, want die hadden ze op de oude locatie ook. De docent weet dat die wens er is. "We hebben hier alleen weinig ruimte voor een geit, maar we kijken nog naar de mogelijkheden. Maar met de dieren die we nu hebben, ben ik al erg tevreden."