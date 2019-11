VC Vlissingen pakt in de blessuretijd alsnog de overwinning

Joran Maliepaard in actie namens VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen begon goed aan de wedstrijd, maar het was Olympia dat de eerste grote kans kreeg na twaalf minuten. In de daaropvolgende tegenstoot was het Vlissingen dat op voorsprong kwam. Thomas de Rijke scoorde met het hoofd uit een corner. Even later leek Vlissingen de score te verdubbelen, maar werd het doelpunt van Joran Maliepaard afgekeurd wegens buitenspel. Toch bleef de Walcherse ploeg baas op eigen veld en dat resulteerde ook in een tweede doelpunt. De Rijke gaf goed voor op Gino Zuppelli die de 2-0 op het scorebord zette.

Olympia knokt zich terug

De bezoekers legden zich niet neer bij het resultaat en kwamen al snel in de tweede helft op 2-1. Mohamed Belali kopte de aansluitingstreffer binnen. Vlissingen leek van slag en Olympia wist daar wel raad mee, want nog geen tien minuten later stond het ineens 2-2. Dani Swets was attent in de zestien en tikte de gelijkmaker binnen.

Vlissingen lacht als laatste

Lange tijd leek het duel op een gelijkspel af te stevenen. Beide ploegen kregen nog wel kansen, maar de bal wilde er niet in. Vlak voor het einde kreeg Olympia-speler Niels Harfterkamp zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Met elf tegen tien ging Vlissingen vol voor de overwinning en werd beloond. Zuppelli maakte in de blessuretijd zijn tweede van de middag en bracht zijn ploeg op een 3-2 voorsprong. Daarmee pakte Vlissingen toch nog drie belangrijke punten in de strijd om de bovenste plaatsen in de competitie.

Scoreverloop

1-0 Thomas de Rijke (13)

2-0 Gino Zuppelli (28)

2-1 Mohamed Belali (50)

2-2 Dani Swets (59)

3-2 Gino Zuppelli (90+2)

Bijzonderheden: Olympia-speler Niels Harfterkamp moet van het veld na zijn tweede gele kaart (88)

Opstelling VC Vlissingen

Karim Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Josimar Pattinama, Shannon Braafhart (Geraldi Geerman/71), Milton Roemeratoe (Saïd Bouzambou/51), Etienne Mallie, Quincy Gooding, Nicky van Merrienboer, Gino Zuppelli, Joran Maliepaard, Thomas de Rijke