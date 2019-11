Daisy zamelt maandverband en tampons in

Voor vrouwen die afhankelijk zijn van de voedselbank zijn tampons en maandverband een dure aanschaf. Uit het onderzoek 'Bloedserieus' komt naar voren dat vrouwen en meisjes in armoede zich wel eens ziek melden op school of op het werk omdat ze ongesteld zijn. De kosten van menstruatieproducten kunnen soms stevig op het budget drukken waardoor ze geen geld hebben voor tampons of maandverband.

Vanzelfsprekend

Daisy schrok van het onderzoek. "Ik was echt in shock dat vrouwen geen geld hebben voor iets wat bij mij en mijn vriendinnen zo vanzelfsprekend in de kast ligt". Ze kwam er via via achter dat elders in het land al producten werden ingezameld maar dat het in Zeeland stil bleef. "Ik heb Voedselbank De Bevelanden gebeld om te vragen wat ze ervan vonden om een inzamelingsactie te startten. Na wat overleg gingen ze mee."

Inleveren

Dichte doosjes tampons en inlegkruisjes en nieuwe verpakkingen met maandverband kunnen nu bij Daisy worden ingeleverd. Samen met Voedselbank De Bevelanden wordt ervoor gezorgd dat de dames die de producten nodig hebben, ze zullen ontvangen. Voor wie Goes net iets te ver is: doneren mag ook. Van het geld worden menstruatieproducten gekocht.