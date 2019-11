BC Vlissingen bindt ook Maastricht Knights aan de zegekar

BC Vlissingen blijft ook na het duel tegen Maastricht Knights ongeslagen (foto: Theo Teune)

BC Vlissingen begon goed aan het duel en had al snel een 10-2 voorsprong te pakken. Voor de bezoekers uit Maastricht was dat aanleiding tot een time-out om het tij te keren. Toch was het de thuisploeg dat na het eerste kwart op een 24-13 voorsprong stond. Met snel een aanvallend spel dwong het de tegenstander tot enkele missers.



Maastricht Knights biedt meer tegenstand

Ook in het restant van de wedstrijd was het BC Vlissingen dat het initiatief had. De Knights probeerden wel om meer tegenstand te bieden, maar de marge bleef hangen tussen de vijftien en twintig punten. In het laatste kwart kwam de zege voor BC Vlissingen nog enigszins in gevaar omdat de bezoekers de score terug wisten te brengen tot 71-60. Het eindschot was echter voor BC Vlissingen dat met nog ruim een minuut te spelen op een veilige 83-67 stond.

Ook dames BC Vlissingen op schot

Net als het herenteam, doen ook de dames van BC Vlissingen goede zaken. Zij waren zaterdagavond te sterk voor Binnenland 2 met 89-57. Daarmee staan ze bovenaan in de 2e divisie C.