Een hond wil ook wel eens een stukje taart

In 2015 kwam Rosita op het idee voor de taarten. Tijdens een hondenwandeling hoorde ze dat er in Rusland taarten worden gemaakt met kippenlevers. "Die taarten zijn voor mensen, maar het leek me een leuk experiment om die taarten geschikt te maken voor honden", aldus Rosita.

Dat lukte. Het levertaartrecept werd succesvol aangepast en sindsdien verkoopt ze de taarten. Dat gaat zo goed, dat ze al twee keer 1000 euro heeft kunnen overmaken naar de NKFD.

Sponsor

Om de kosten te drukken, heeft Rosita een sponsor gevonden. Het kippenvlees krijgt ze van een poelier uit IJzendijke. Rosita: "Ik vroeg aan een medewerker of ze me wilden sponsoren en ze zeiden meteen ja. Ik ben daar al jaren vaste klant, het was een heel fijn gebaar."

Veel geld kost het maken van de taarten niet, wel veel tijd. "Als er een evenement aan zit te komen, ben ik wel een paar dagen bezig. Maar gelukkig kunnen de taartjes prima ingevroren worden", zegt Rosita.

Smullen van de taartjes... (foto: Barbara van Rijn)

Maar waarom nou hondentaarten? Zouden honden echt proeven wat ze eten? Rosita: "Tuurlijk proeven honden dat. Ik eet ook wel eens wat lekkers, een hond wil ook wel eens wat lekkers toch? En ik raad baasjes ook aan om gewoon zelf eens te proeven. Het is echt niet slecht."

Het recept van de hondentaart: - 2 grote aardappelen (met schil) - 2 grote wortels - 2 kilo orgaanvlees (Rosita gebruikt kippenlevers, -maagjes en -hartjes. - 2 appels - 200 gram bloem - 2 eieren Snij de aardappelen en de wortels. Kook dit samen met het vlees 20 minuten. Laat afkoelen. Schep het vlees en de groenten uit het water en maal fijn in een keukenmachine. Doe het mengsel in een schaal en meng met de bloem, eieren en gesneden appels tot een fijn mengsel. Daarna een uur in de oven op 150 graden. Je kan natuurlijk ook andere ingrediënten toevoegen die je hond lekker vindt.

Ongeveer één op de drie Nederlandse honden en katten krijgt te maken met de ziekte kanker. Bij dieren boven de tien jaar is het volgens het kankerfonds zelfs de belangrijkste oorzaak van overlijden. Dieren kunnen kanker krijgen als ze in een huis wonen waar veel gerookt wordt, maar ook door hormonen, ouderdom en erfelijke factoren.