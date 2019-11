Goede sloten houden dieven niet buiten, weer boeren slachtoffer van gps-diefstal

De stille getuigen van de diefstal van een gps-systeem (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Eerder waren boeren in Westkapelle, Scherpenisse en verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen de klos. De systemen - die boeren gebruiken bij hun activiteiten op het land - zijn vaak veel geld waard en makkelijk door te verkopen in het buitenland. Omdat ook in België, Frankrijk en Duitsland boeren slachtoffer werden van deze vorm van diefstal, startte de politie in mei met een internationaal onderzoek.

Mechanisatiebedrijf Gebr. Weststrate waarschuwt ondertussen op Facebook gps-systemen na gebruik uit de machines te halen en goed op te bergen. De trekker binnenzetten is niet goed genoeg, bleek afgelopen weekend in Nieuwerkerk. "Onze klant had goede sloten op z'n deur, dus hebben ze een paneel van de zijkant van de schuur losgeschroefd om op die manier naar binnen te komen", vertelt Paul-Jan Dorst van het mechanisatiebedrijf.

Niet alleen John Deere, ook Trimble

Eerder ging het vooral om gps-systemen van John Deere, afgelopen weekend waren het systemen van het merk Trimble. "Ze willen gewoon alles hebben", zegt Dorst. Weststrate adviseert klanten serienummers van de apparatuur ergens op te slaan en bij diefstal het altijd bij de politie én de leverancier te melden. "Installeren van schijnwerpers met bewegingsmelders helpt. Inbrekers houden niet van licht."

