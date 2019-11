Stralingsgevoelige Dingeman vreest komst 5G: 'Dan wordt m'n leven helemaal een hel'

Regelmatig wordt De Visser voor gek verklaard door mensen die het niet serieus nemen dat je last kunt hebben van straling door mobiele communicatie. "Ik hoorde m'n buurvrouw het nog zeggen van de week. 'Die is knettergek'. Door dat soort reacties heb ik er jaren niet open over durven praten. Dat was best traumatisch. Nu hoop ik anderen er toe te bewegen het ook bespreekbaar te maken."

Effecten op de gezondheid

Over de de effecten van straling op onze gezondheid bestaat veel discussie, ook onder wetenschappers. Volgens het kabinet is er 'geen gezondheidsgevaar als de straling onder de gestelde blootstellingslimieten blijft'. Critici zeggen dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er wel degelijk een verband is tussen straling en hersentumoren, alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

Testen met 5G

Op dit moment zijn er in ons land diverse proefopstellingen om het 5G-netwerk te testen. Dit supersnelle netwerk voor telecommunicatie is de opvolger van 4G en wordt volgend jaar in Nederland uitgerold. Naar de specifieke effecten van 5G is nog geen onderzoek gedaan, maar De Visser vreest met grote vreze. "Het is soms nu al een hel, dan wordt het helemaal hel!"

Dingeman de Visser probeert op allerlei manier aandacht te vragen voor de gevaren van 5G (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n zes jaar geleden begonnen de klachten bij de veertigjarige De Visser. "Ik merkte dat het van de buren kwam. Als zij thuiskwamen werd het erger en als ze weggingen minder."

Dagelijks gevecht

Inmiddels is De Visser verhuisd en is de overlast van straling iets minder, maar het blijft een dagelijks gevecht. "Tussen zes en acht uur 's morgens begint het, dan gaan de mobieltjes en laptops weer aan."

Dingeman zit in de bijstand, maar probeert er toch iets van te maken. "Ik ben te moe en ziek om te werken, maar ik probeer wel om mensen aan het denken te zetten door stukjes op Facebook te plaatsen of mee te lopen met een demonstratie tegen 5G."

Dingeman de Visser in zijn woning waar hij probeert zo min mogelijk straling binnen te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

De vraag is natuurlijk hoe het kan dat de één wel last heeft van straling en de ander niet. "Ik ben altijd al hooggevoelig geweest. Het klinkt raar, maar als ik in een restaurant zit, voel ik gewoon aankomen dat er een sms'je bij iemand binnenkomt."

Moe, gestrest en onrust

Daarnaast is Dingeman er van overtuigd dat veel meer mensen last hebben van straling, maar dit niet als zodanig herkennen. "Hoeveel mensen zijn er niet moe, gestrest of voelen onrust? Dat kan heel goed door straling komen."

Hutje op de hei

Een oplossing voor de toekomst heeft Dingeman niet echt. "Ik kan wel in een hutje op de hei gaan wonen, maar ik wil juist midden in de samenleving zijn. Ik heb het idee dat ik er niet voor niets ben. Ik wil mensen bewust maken van wat straling met je kan doen."