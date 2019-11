Harry Potter-acteur in film over Slag om de Schelde

Acteur Tom Felton - vooral bekend van zijn rol als Draco Malfidus in de Harry Potter films - heeft een hoofdrol bemachtigd in de oorlogsfilm De Slag om de Schelde. (foto: ANP Foto)

Behalve Felton maken ook acteurs Theo Barklem-Biggs (bekend van de Britse actiekomedie Kingsman: The Secret Service), Pit Bukowski (bekend van de film Kursk uit 2018) en de Vlaamse acteur Matthijs Scheepers hun opwachting in de film. De andere hoofdrollen worden gespeeld door voor Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters.

Litouwse Sloedam

Het eerste deel van de opnames is al achter de rug. Daarvoor streek de cast en crew neer in Litouwen. Hier is het gevecht op en rond de Sloedam gefilmd. Het tweede deel van de opnames starten deze week, en daar is in Zeeland wel wat meer van te merken. Want behalve in België vinden de opnames ook hier plaats. Of Tom Felton aanwezig is bij de Zeeuwse draaidagen is niet bekend.

De film gaat over de 'vergeten' Slag om de Schelde, die in het najaar van 1944 aan meer dan tienduizend mensen het leven kostte. De geallieerden wilden met de slag de Westerschelde in handen krijgen. Die was van strategisch groot belang, omdat ze dan via de haven van Antwerpen de troepen aan het front beter en sneller konden bevoorraden.

Eerder deze maand lieten de makers van de film weten dat ze nog figuranten zoeken voor verschillende draaidagen. De grootste draaidagen in Zeeland zijn op 11 en 12 december in Brouwershaven. Volgende week wordt er onder meer gefilmd in Schuddebeurs.

De film over de vergeten de slag is met een budget van 14 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties ooit, alleen de productie van de film Zwartboek was duurder. De film moet over een jaar, op 26 november, in première gaan. Op termijn verschijnt de film ook op Netflix.

