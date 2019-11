Waterstoffabriek moet Zeeland overeind houden

Zeeuwse en Vlaamse bestuurders en bedrijven sloegen maandag tijdens een symposium in Vlissingen de handen symbolisch ineen, voor de komst van een grote waterstoffabriek naar de regio. Voor zo'n fabriek is een miljard euro nodig, voor een belangrijk deel moet dat geld van de overheid komen.

Als locatie voor de nieuwe fabriek wordt Vlissingen-Oost genoemd, maar ook Gent is een optie. De regio is bij uitstek geschikt voor een grote waterstoffabriek, omdat bedrijven en bestuurders hier al voorop lopen als het gaat om de inzet van milieuvriendelijk waterstof. Dat wordt een steeds beter alternatief voor het milieuvervuilende aardgas. Van de twaalf bedrijven in Nederland die waterstof gebruiken of willen gaan gebruiken, zit de helft in Zeeland.

Honderden banen

Zo'n waterstoffabriek kan de regio uiteindelijk honderden banen opleveren, maar belangrijker is dat het de bedrijven in de regio overeind houdt. "We moeten met z'n allen vergroenen", zegt Anton van Beek. Van Beek is niet alleen directeur van Dow in Terneuzen, maar ook voorzitter van het energieplatform Smart Delta Resources, die kijkt naar het gebruik van energie in de industrie in Zeeland en Vlaanderen.

"Als bedrijven als Dow, Yara en Arcelor Mittal niet mee kunnen in die vergroening, staan er op den duur banen op het spel. Zeeuwen willen toch uiteindelijk ook hier in eigen regio een leven en een carrière kunnen opbouwen."

Eerst een proeffabriek van 100 miljoen

Bestuurders en bedrijven willen in aanloop naar een grote waterstoffabriek in 2030, eerst een proeffabriek opzetten voor het gebruik van waterstof. Die fabriek zou er in 2025 moeten zijn en kost naar schatting 100 miljoen.

De proeffabriek en de uiteindelijk grote waterstoffabriek zijn mogelijk door de levering van energie van de windmolenparken op zee, die momenteel worden gebvouwd. Zo komen er voor de Zeeuwse kust vier windmolenparken; Borsele I tot en met IV.

'We zijn al ver in het gebruik van waterstof'

Maar voor de productie van waterstof heeft Zeeland, zoals het er nu naar uitziet, ook energie nodig van een nieuw groot windmolenpark op zee bij IJmuiden, IJmuiden-Ver geheten. Meerdere industriegebieden in Nederland willen de energie van dit windmolenpark kunnen gebruiken, dus Zeeland is druk aan het lobbyen om ook een deel te kunnen ontvangen. "We staan daarvoor in Zeeland sterk, omdat we hier al zo ver zijn als het gaat om het gebruik van waterstof", denkt Anton van Beek.

Lees ook: