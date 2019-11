Eetstoornissen en misbruik: de keerzijde voor wereldkampioene judo Anita Staps

Vanaf dat Staps acht jaar oud was viel ze onder de vleugels van Ooms. "Hij was de trainer die alles voor me deed, voor mij door het vuur ging en het gevoel gaf dat ik het kon." Dat klinkt als de ideale trainer, maar dat was niet zo. Doordat de band tussen Staps en Ooms zo was, heeft dat misbruik ook plaats kunnen vinden. "Omdat we zo'n hechte band hadden, kon hij ook over grenzen gaan."

Levensgevaarlijk

Daarnaast vertelt Staps over de levensgevaarlijke levensstijl die ze zichzelf aanleerde toen ze topjudoka was. Judo gaat in gewichtsklassen en voor een wedstrijd worden judoka's altijd gewogen. "Een week voor de wedstrijd woog ik soms zeven kilogram te zwaar. Dan moest ik in vijf dagen dat kwijt zien te raken." Daarom at Staps amper iets en schommelde ze continu in gewicht. "Ik at niet, ik dronk niet, ging in de sauna zitten, slapen met plastic zakken met alleen gaten erin. Het waren levensgevaarlijke dingen.

Staps is nu voedingsdeskundige en helpt vrouwen van 35+ om hun ideale gewicht te bereiken. De hulp die zij toen miste, probeert ze nu wel te geven aan anderen.

Marijs haalde met TOP Arnemuiden drie en half jaar geleden op een haar na niet de Korfbal League. "Toch hoop ik ooit nog wel eens te spelen op dat niveau, maar het is niet ons doel. Dat is niet realistisch."

De rol van Marijs in het team is de afgelopen jaren flink veranderd. Ze is nu 29 en wil meer een voorbeeld zijn voor de jongere spelers in het team in plaats van pure spits. Daarnaast gaat ze ook nog in op het plotselinge vertrek van trainer Kees-Jan Oppe die in oktober de zak kreeg.

Het missen van de Paralympische Spelen schiet nog wel eens door het hoofd van rolstoelbasketballer Aalders. "Ik heb er nog steeds wel pijn van in mijn buik. Dat doet zeer, echt zeer." Doordat hij lijdt aan het Syndroom van Marfan kan hij eigenlijk niet meer aan (top)sport doen. Toch is hij nog wel actief in de basketbalwereld. Hij is coach van RBVM in Middelburg. "Heel af en toe kom ik nog in het veld, maar dat wordt steeds minder."

In de rubriek één-tweetje wordt profwielrenner Brian van Goethem uit Terneuzen ondervraagt door Yorben Weststrate. We komen achter zijn lievelingsontbijt en wat zou Van Goethem doen als hij één dag een vrouw was? Verder is er het weekoverzicht en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke, die langs de kant stond bij een jeugdwedstrijd van Arendskerke en een schitterende verdedigende actie zag van de achtjarige Aydean Elkoubai in de wedstrijd tegen Patrijzen.