Privégegevens Zeeuwse gezinnen op straat na diefstal laptop

archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Jeugdfonds zijn gezinnen aangesloten die zelf geen of niet genoeg geld hebben om de contributie voor hun kinderen bij een sportclub of muziekvereniging te betalen. Het Jeugdfonds ondersteunt die gezinnen, door het lidmaatschap te betalen. Vorig jaar waren er 2822 Zeeuwse kinderen aangesloten bij het fonds. Van hoeveel mensen de privégegevens op de laptop stonden, is niet bekend.

Herinnering

Een medewerker van het Jeugdfonds had de gegevens, tegen alle afspraken in, op een laptop gezet. Volgens een woordvoerder van het fonds deed de medewerker dat met de 'beste bedoelingen'. De medewerker wilde thuis een mail sturen naar de ouders, om ze eraan te herinneren dat ze hun inschrijving moesten verlengen, zodat hun kinderen konden blijven sporten. "Maar dit had nooit mogen gebeuren", benadrukt het Jeugdfonds.

Drie maanden geleden

Na de diefstal is er aangifte gedaan en is er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In samenspraak met deze autoriteit heeft het Jeugdfonds de ouders vorige week geïnformeerd over de diefstal. De reden waarom er drie maanden is gewacht met het informeren, heeft er mee te maken dat het fonds ouders niet meteen ongerust wilde maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens en het Jeugdfonds hebben geen enkele aanwijzing dat de buitgemaakte privégegevens worden misbruikt. "Het lijkt erop dat het de dief puur om de laptop te doen was", volgens de woordvoerder.