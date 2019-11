Kloosterschip moet vertrekken uit de haven van Vlissingen

Het schip Elia II ligt nu bijna twee jaar in de Binnenhaven van Vlissingen. Het wordt verbouwd tot een varend klooster, voor een Georgisch-orthodoxe kloostergemeenschap uit Antwerpen.

Kunstenaars uit Georgië zijn op dit moment bezig om fresco's te schilderen in de kapel, die gebruikt gaat worden voor kerkdiensten over de hele wereld. Want het is de bedoeling dat het varend klooster reizen gaat maken.

Meer tijd nodig

Volgens Vader-abt Abibos is het schip nog niet klaar. "We hebben meer tijd nodig en hopen dat we toch nog mogen blijven", zegt hij. "We hebben geen andere plek en kunnen nu in de winter ook niet gaan varen."

Het liefst zou hij Vlissingen als thuisbasis voor het schip houden. "We willen graag onze plek behouden, zodat we tussen onze reizen in nog een plek hebben om te kunnen liggen", zegt hij.

Donderdag is er een gesprek tussen de gemeente Vlissingen en Vader-Abt. En tot die tijd wil de gemeente Vlissingen nog niet reageren.

Lees ook: