Reizigers willen vooral warmte op busstation Terneuzen

Remi is de halteheld van het busstation in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Sociale controle

"Ik hoor van heel veel mensen dat als het hier koud en donker is, dat ze zich hier best onveilig voelen 's avonds", zegt Remi Kouwenhoven. Hij is sinds kort de halteheld van het busstation in Terneuzen. De halteheld is een project van de provincie en vervoersmaatschappij Connexxion. De halteheld moet voor meer sociale controle zorgen op het station.

Halteheld Remi is ambassadeur van het busstation in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Remi heeft nu drie dagen rondgelopen op het station en vooral veel gepraat met reizigers. En om met die mensen in gesprek te komen had de kersverse halteheld een belangrijke troef in handen; gratis koffie en thee. En die vonden gretig aftrek en het maakte meteen ook duidelijk dat een kiosk waar een broodje of koffie kan worden gehaald geen overbodige luxe is.

Met zijn aanwezigheid hoopt hij het wachten op het busstation ook aangenamer te maken. "Op het moment dat je hier bent, ben je voor de mensen een warm gezicht", legt Remi uit. "Daarnaast vinden ze het natuurlijk ook fijn als ze een bakje koffie of thee voor niks krijgen."