Gezond eten in de spotlight bij Zeelandia Middelburg

Jo-Annes de Bat reikt het bronzen certificaat uit aan Zeelandia Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het bronzen certificaat werd uitgereikt tijden de Sport Gezond!-bijeenkomst. Mensen van alle Zeeuwse voetbalclubs kwamen naar Middelburg om te praten over gezond eten, rookvrije clubs, alcoholbeleid en sociale veiligheid.

Voor het officiële programma van start ging, aten alle aanwezigen samen een gezonde maaltijd: pasta bolognese. Ambassadeur en zaalvoetballer Saïd Bouzambou at mee. "Dit is een goede maaltijd voor een sporter, al moet je er niet te veel van eten."

Saïd Bouzambou in actie voor het Nederlands zaalvoetbalteam (foto: KNVB zaalvoetbal)

De topsporter zorgt goed voor zijn lijf, al drinkt hij zijn thee wel met een klontje suiker. "Dat moet ik later weer compenseren. Maar het laat wel zien dat je gezond kunt eten, maar ook nog kunt genieten." Op de vraag of het dan goed is om elke week na het spelen van een voetbalwedstrijd een frietje te eten, kijkt hij vertwijfeld. "Het kan wel, zeker als je hebt gesport. Maar als je serieus met je sport bezig bent, kun je het beter niet doen."

Als ambassadeur probeert Bouzambou jongeren te inspireren om gezonde keuzes te maken. "Ik probeer een voorbeeld te zijn voor ze. Als ze mij op zaterdagavond door de stad zien lopen met een biertje in mijn hand, dan denken ze dat dat normaal is. Daarom laat ik zien hoe het wel moet, net zoals mijn broer dat vroeger bij mij deed."

Een tosti met bruin brood is al beter dan een broodje frikandel." Mischa Laeven, coördinator van de Zeeuwse jeugd- en alcoholcampagne

Mischa Laeven is coördinator van de Zeeuwse jeugd- en alcoholcampagne. "Met kleine veranderingen bereik je het meest." De kinderen van Laeven voetballen zelf ook. "Wij hebben jarenlang 'nee' moeten zeggen als ze weer eens om een suikerrijk sportdrankje vroegen. Inmiddels vragen ze er niet meer zo vaak om, maar we moesten wel sterk in onze schoenen staan. Ik vind het goed dat er nu aandacht is voor gezondere alternatieven. Het hoeft niet altijd een grote verandering zijn, een tosti met bruin brood is al beter dan een broodje frikandel."

Alcoholvrije borrel

Behalve eten, kwamen de andere thema's ook aan bod. Zo werd stilgestaan bij sociale veiligheid, wat gaat over grensoverschrijdend gedrag. Het kan dan gaan om pesten of discrimineren, maar ook om de relatie tussen een trainer en een pupil. En de avond werd afgesloten met een alcoholvrije borrel, ook al waren er geen jonge voetballertjes bij.