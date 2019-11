Zeeland wordt wakker: formaat niet belangrijk, zaligheid en halteheld

waterstof (foto: Omroep Zeeland)

'Grootte niet belangrijk'

Het formaat doet er niet toe voor Jo-Annes de Bat. Het belangrijkste is dat ie komt, en dan heeft de gedeputeerde het over de waterstoffabriek die in Zeeland moet verrijzen.

Lees ook:

Zwarte Schuur van Oek de Jong (foto: Omroep Zeeland)

Zaligheid om te lezen

In twee maanden tijd zijn er 35.000 exemplaren van Zwarte Schuur verkocht, en dan hebben we het over het nieuwste boek van Oek de Jong. Inmiddels is het boek toe aan zijn zesde druk. In het boek beschrijft De Jong het leven van Maris Coppoolse die als 14-jarige jongen in een schuur op Zuid-Beveland een misdaad begaat.

Lees ook:

Halteheld Remi is ambassadeur van het busstation in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Meer warmte op busstation

Drie dagen heeft hij nu rondgelopen op het busstation van Terneuzen. De kersverse halteheld Remi liep de afgelopen dagen, bewapend met een kar met gratis koffie over het station om het verblijf voor de reizigers te veraangenamen, maar vooral om te horen wat er verbeterd kan worden op het station.

Lees ook:

Drie op een rij op de dijk bij de Braakmanhaven in Terneuzen (foto: Elve)

Het weer

Vandaag zullen we de zon niet of nauwelijks te zien krijgen. Het is een bewolkte dag met af en toe regen. Het wordt 11 graden en het is daarmee erg zacht voor eind november. De komende tijd blijft het bewolkt, regenachtig en zacht. Vanaf vrijdag wordt het droger, zonniger en kouder.