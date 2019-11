Nieuwste Oek de Jong is 'zaligheid om te lezen'

Niet alleen recensenten, maar ook het publiek lijkt Zwarte Schuur te omarmen, want het boek is een bestseller. In twee maanden tijd zijn meer dan 35.000 exemplaren verkocht en is het boek toe aan de zesde druk. Met name in Zeeland vliegt het boek over de toonbank. Tot genoegen van de schrijver, die zelf in en rond Goes opgroeide.

Overgebleven scene uit ander boek

Het boek is mede gebaseerd op een scene die De Jong had bedacht voor zijn roman Pier en Oceaan uit 2012, die zich ook voor een deel afspeelt op het Zeeuwse platteland. De scene, waarbij een jongen door drie oudere dronken jongens in elkaar wordt geslagen, kon hij in dat boek niet kwijt.

Zwarte Schuur van Oek de Jong (foto: Omroep Zeeland)

De overgebleven scene kwam weer bij De Jong op toen hij met Zwarte Schuur bezig was. Hij werkte de intense vernedering voor de jongen verder uit. Daar kwam al snel een verhaallijn bij van een drama in een grote zwarte boerenschuur waarbij het vriendinnetje van Maris om het leven komt.

Benieuwd naar het boek? Oek de Jong leest in onderstaande video een stuk voor bij een Zeeuwse zwarte schuur aan de Abbekindersezandweg in Kloetinge: