Bijna helft Zeeuwse melkkoeien komt nooit in de wei

Weiland vol melkkoeien (foto: Jos Clarijs)

Het aantal koeien dat in de stal blijft, is vorig jaar iets gedaald in vergelijking met 2017. In dat jaar kwam 49 procent van de melkkoeien niet buiten.

Landelijk blijven naar verhouding minder koeien in de stal: 37 procent kwam vorig jaar niet in de wei. In 2017 lag dat aantal twee procent hoger. Het percentage melkveebedrijven dat hun koeien buiten laat grazen is in Nederland vorig jaar voor het derde jaar op rij gestegen.

Zeeuwse melkveehouders houden de koeien wel langer in de wei: gemiddeld 2.225 uur per jaar, het landelijk gemiddelde ligt op 1.648 uur per jaar.