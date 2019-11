Gemeenten slaan alarm over tekorten zorg: 45 miljoen nodig

Alarm gemeenten over tekorten in de zorg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeenten is er onder meer te weinig geld voor de jeugdzorg en de begeleiding van mensen met een beperking of psychische problemen. "De grens is bereikt" staat in de brief, en "de financiële weerbaarheid is bij veel gemeenten onhoudbaar geworden."

Typisch Zeeuwse omstandigheden

De Zeeuwse gemeenten vinden dat in Den Haag te weinig rekening wordt gehouden met typisch Zeeuwse omstandigheden, zoals het feit hier relatief weinig mensen wonen in een groot gebied. Om zorg te kunnen leveren moeten daardoor grote afstanden worden afgelegd, dat kost veel tijd en dus geld. Daarnaast lopen de kosten op door de vergrijzing die in Zeeland sterker is dan in andere delen van het land.

In de brandbrief staat dat per onmiddellijk extra budget nodig is. "Het feit dat het kabinet miljarden overhoudt, maar gemeenten moeten bezuinigen is voor de gemeente in Zeeland moeilijk te verkroppen."