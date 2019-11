Cliënten Tragel lopen weg met Spaanse Nadia

Nadia Lopez Gil is één van de Spaanse medewerkers die sinds de zomer aan de slag is bij Tragel. Nadia werkt samen met Jason van Boom op een zorggroep. Haar Nederlands is nog niet goed, maar ze kan zich wel al verstaanbaar maken tegenover haar cliënten. "'Niet doen' en 'ja' en 'nee', zeg ik vaak," zegt de Spaanse. "Maar ik praat af en toe ook een woordje Spaans tegen ze. Met gebaren erbij begrijpen ze me goed." Naast de Nederlandse taal, moet ze ook erg wennen aan het eten hier. "In de ochtend eten jullie alleen een broodje. In Spanje hebben we meer warme maaltijden met pasta en rijst."

Jason vindt dat zijn nieuwe collega het goed doet. "Ze is erg lief voor de cliënten en de cliënten vinden haar ook erg leuk." Ook leert Jason een woordje Spaans van zijn nieuwe collega. "Qué pasa, ken ik nu. Maar meer woorden heb ik nog niet onder de knie, hoor!"

Ik mis mijn familie, vrienden en auto." Nadia Lopez Gil, Spaanse werknemer bij Tragel

Bestuurder Guus Bannenberg merkt ook dat de Nederlandse taal nog een aandachtspuntje is. "We zijn nu bezig met de tweede sollicitatieronde in Spanje. Tijdens dat proces is de taal een belangrijk onderwerp. Zodra we nieuwe mensen hebben aangenomen, worden ze ondergedompeld in een Nederlands bad."

Hoge jeugdwerkloosheid

Naast het aannemen van nieuwe Spanjaarden, is Bannenberg ook bezig om zijn plannen in Zeeland kenbaar te maken en andere bedrijven erbij te betrekken. "Het personeelstekort is tenslotte niet alleen een probleem bij ons. Als we de banden met Spanje, en dan met name de regio Valencia, versterken kunnen andere bedrijven daar ook nieuwe werknemers vinden." In Valencia is de jeugdwerkloosheid hoog. De burgemeester daar is dan ook erg blij met de interesse uit Nederland en werkt graag mee.

Bannenberg zet in op een langdurige samenwerking. Want de Spanjaarden moeten niet voor even komen, maar zich uiteindelijk definitief vestigen in Zeeuws-Vlaanderen zodat de regio er ook van kan profiteren. Nadia is er alleen nog niet zeker van of ze hier langer dan een jaar blijft. "Het werk bevalt me zeker en ik leer ook veel. Maar ik mis mijn familie, vrienden en auto."