Zoektocht naar Zeeuwse winnaar gaat door: 'Het voelt bijna alsof ik zelf die 50.000 euro heb gewonnen!'

Met zwaar geschut kwam de loterijvereniging vanochtend het Vlissingse centrum inrijden. Een grote vrachtwagen met daarop zes gewonnen Mini Coopers. Op de aanhanger achter de vrachtwagen stond de vier-bij-vier-meter grote cheque. "Hopelijk vinden we op deze manier de Zeeuwse winnaar van de loterij, duidelijker kan niet toch", grapte woordvoerder Sander van de Vooren.

Medewerkers en eigenaar van de Primera met de geldprijs (foto: Omroep Zeeland)

Maar, misschien was de cheque voor de Vlissingse winkel niet nodig. Vandaag heeft een Zeeuw zich namelijk gemeld als eigenaar van het winnende lot. "We weten nog niet zeker of het 'm echt is, dat checken we eerst op zijn lotnummer en zijn leeftijd, maar spannend is het wel", zegt Van de Vooren. Degene die denkt dat hij of zij de winnaar is van de 50.000 euro, moet zich melden bij de Staatsloterij mét het lot.

Winkeleigenaresse Gaby van 't Westende zegt ook dat het spannend is. "Zeker met al deze heisa eromheen. Met zo'n cheque voor de deur is het net alsof ik zelf die 50.000 euro heb gewonnen. We hopen dat de winnaar zich snel meldt!

Mocht de winnaar zich niet voor 1 januari melden, dan gaat de geldprijs naar de rekening van de Staatsloterij, waarbij het geld besteed wordt aan goede doelen.