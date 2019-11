Nog eens uitstel bouw marinierskazerne wordt 'heel onfatsoenlijk'

(foto: oz)

Albert Vader neemt aan dat de bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne gewoon kan doorgaan zoals dat al in 2012 is besloten. Aan Zeeland en Vlissingen zal het niet liggen. Een boerderij en een camping zijn verplaatst, huizen gesloopt en de infrastructuur is grondig aangepakt, voert hij aan.

Afronden medezeggenschap

Wat nog roet in het even kan gooien is het proces van medezeggenschap. De mariniers zijn in overleg met Defensie over de nieuwe kazerne. Een proces dat volgens de militaire vakbonden destijds helemaal is vergeten en dat nu onvermijdelijk voor extra vertraging zorgt. In haar laatste brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dat zij verwacht dat dit overleg eind dit jaar is afgerond.

De Vlissingse wethouder verwacht dat de staatssecretaris doet wat zij heeft beloofd. Zelf heeft hij geen spreekrecht tijdens de commissievergadering in Den Haag, maar Vader hoopt dat Kamerleden Visser aan haar afspraak houden. Albert Vader gaat samen met provinciebestuurder Dick van der Velde naar het Binnenhof. Van der Velde hoopt op meer duidelijkheid over de nog te volgen procedures.

Tijd dringt

Het tijdsschema voor de verhuizing van de marinierskazerne begint inmiddels te dringen. Op 1 juli volgend jaar moet duidelijk zijn wie het bouwterrein mag gaan saneren. Dat zou eerst al medio dit jaar bekend zijn, maar die datum is met een jaar opgeschoven. De Michiel Adriaanszoon De Ruyter Kazerne had eigenlijk al in 2017 open moeten zijn. Dat wordt nu op zijn vroegst in 2024.

Provinciebestuurder Dick van der Velde (VVD) over de marinierskazerne