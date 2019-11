Vandalen slaan toe bij sportclubs. 'Gelukkig hebben we geen schade aan het terrein'

Koelkast opgeblazen op middenterrein van atletiekvereniging AV'56 (foto: AV'56)

Het in 2018 volledige opgeknapte sportpark is overdag en 's nachts gewoon open. De gemeente vindt het belangrijk dat het sportpark open is voor iedereen. Maar dat maakt het sportpark wel een geschikte hangplek voor jongeren. Volgens Huib Boogert van AV '56 moeten het 'jongelui' geweest zijn die de vernielingen hebben veroorzaakt. ''Misschien zijn het jongelui die niet weten wat ze 's avonds anders moeten doen. Op het parkeerterrein zijn de bandenstrepen van het remmen ook zichtbaar, alsof ze eerst Max Verstappen aan het spelen zijn.''

Vernielingen bij AV '56 (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Boogert, die voor de Goese atletiekvereniging de communicatie doet, heeft AV '56 nog geluk: ''Het terrein is niet van ons en ook de koelkast is niet van ons. Er is nu geen schade, het had allemaal veel erger kunnen aflopen.'' Maar ondanks dat 'geluk', is de vereniging toch niet blij met de vernielingen: ''Vorig weekend werd er bij Tovaal van alles vernield, dit weekend zijn wij de pineut, wie gaat er volgend weekend aan de beurt zijn?''

Huib Boogert van AV '56

