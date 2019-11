Curatele dreigt voor vier Zeeuwse gemeentes

Het gemeentehuis van de gemeente Borsele, in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Dat Vlissingen in het rijtje staat, is geen verrassing. De gemeente staat al onder toezicht van de provincie en het Rijk, omdat de gemeente een zogenoemde Artikel 12-status heeft. Vlissingen heeft dusdanige schulden, dat er de komende jaren onder leiding van het Rijk en de provincie drastisch bezuinigd moet worden en er uiteindelijk een geldbedrag komt om de financiën definitief te saneren. Een verlenging van het toezicht op Vlissingen is dan ook min of meer een administratieve aankondiging.

Nieuw

Nieuw is wel de aankondiging voor Middelburg, Borsele en Schouwen-Duiveland. Middelburg stond al eerder onder preventief toezicht. De gemeente zit diep in de schulden omdat ze in het verleden veel gronden heeft aangekocht voor bouwprojecten, terwijl de grond nu moeilijk verkoopbaar blijkt. Middelburg heeft daarnaast last van hoge uitgaves in het Sociaal Domein.

Middelburg stond al eerder onder preventief toezicht (foto: Omroep Zeeland)

Onder het Sociaal Domein vallen de jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg, net als de zorg en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die taak is overgeheveld van het Rijk naar gemeenten, maar de zorg blijkt voor de gemeenten veel duurder uit te pakken dan gedacht.

Strafbankje

Dat geldt zeker voor Borsele en Schouwen-Duiveland, die voornamelijk vanwege hun tekorten in het Sociaal Domein nu ook op het strafbankje dreigen te komen. Preventief toezicht houdt in dat een gemeente onder financieel toezicht komt van de provincie en voor grote uitgaven toestemming moet vragen aan de provincie.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën (foto: OZ)

Stond dus dit lopende jaar alleen Vlissingen onder toezicht, nu dreigen daar dus nóg eens drie van de dertien Zeeuwse gemeentes bij te komen. Dat is inderdaad een opmerkelijke stijging, stelt CDA-gedeputeerde Jo-Annes de Bat:

Gedeputeerde De Bat vindt het een opmerkelijke stijging