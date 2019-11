Little Symphonies speelt debuutplaat in Breda

De debuutplaat We Used To Be Immortal van Little Symphonies is af! Het project van Maxim Ventulé uit Vlissingen en Tom Gudde uit Breda startte tweeëneenhalf jaar geleden. Met de muziek zocht Maxim een uitlaatklep voor enkele heftige gebeurtenissen uit zijn leven. Zaterdag spelen ze het album integraal in de Lutherse Kerk in Breda, met band en strijkers.