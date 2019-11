Politiek Hulst blij met nieuw hotel, maar 'het is wel aan de hoge kant'

Artistieke impressie van hoe Hotel Hulst eruit moet gaan zien. (foto: Architecten Alliantie)

De commissie Ruimte van de gemeente Hulst boog zich vanavond over de uitbreidingsplannen van Hotel Hulst. Dat hotel heeft twee vestigingen aan de rand van de binnenstad, vlakbij elkaar. De uitbreidingsplannen gaan over het witte gebouw aan de Abdaalseweg, waar nu zestien kamers en een brasserie in gevestigd zijn.

'Van 13 meter naar 24?!'

Het gebouw is verouderd en dus wil de eigenaar het ombouwen naar een hotel met 81 kamers in vijf tot zeven bouwlagen en een brasserie. Dat betekent dat het nieuwe hotel flink wat hoger wordt, maximaal 24 meter. Dat is wel een 'dingetje', zoals Karel Martinet van het CDA het vanavond omschreef. "Van 13 meter naar 24? In Plan Perkpolder mag het hotel maar zestien meter hoog worden."

Situatie Hotel Hulst anno september 2018, het gaat om het witte gebouw. (foto: Google Maps)

Martinet maakt zich, net als andere raadsleden, zorgen over de toekomst van de stad. "Als dit doorgaat zou het kunnen dat er in de toekomst hoogbouw komt die zichtbaar is vanaf de wallen. Is dit eenmalig? Of wordt 24 meter de nieuwe norm?" Wethouder Jean-Paul Hageman verzekert dat dat laatste niet het geval is: "Dit is eenmalig. We scheppen er geen precedent mee. We bekijken ieder voorstel op zich."

'Dat parkeren gaat voor problemen zorgen'

Daarnaast uitten de commissieleden zorgen over een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen. Hageman probeerde die zorgen weg te nemen door te wijzen op een onderzoek waaruit zou blijken dat er zelfs op een drukke zondag nog vijftig parkeerplaatsen in de omgeving van het hotel beschikbaar zijn.

De raadsleden hebben hun twijfels. "Wij kennen de situatie al jaren persoonlijk", zegt Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hontenisse. "Dat parkeren gaat voor problemen zorgen voor de gasten van de hotelkamers."

Links de commissieleden, rechts enkele ambtenaren en wethouders. (foto: Omroep Zeeland)

Maar behalve die zorgen zijn de raadsleden voornamelijk positief en blij met de extra hotelkamers én de de economische stimulans die het de binnenstad zal opleveren. Hageman hoopt dan ook dat de raadsleden op 12 december instemmen met het plan. "Ik ben heel blij dat een jonge ondernemer zijn nek uit durft te steken in Hulst. Ik hoop echt dat dit plan het haalt."