Een berg werk voor niets; geen steun voor parkeerplan Hulst

Hulst op een zonnige zondag (foto: Dyon)

Toch kwam de aanleiding om het parkeerbeleid op de schop te gooien uit diezelfde gemeenteraad. "Begin dit jaar hebben we van de raad de opdracht gekregen om naar het parkeerbeleid te kijken", zegt verantwoordelijk wethouder Gino Depauw. Na gesprekken met de ondernemersvereniging, de wijkraad en de horeca, kwam het college met een voorstel.

'Dat wordt een heel snel hapje'

Vanavond besprak de commissie Ruimte dat voorstel, voordat het op 12 december in de raad komt. De reacties waren niet mals. Zo kunnen bewoners van Hulst nu ieder jaar voor 45 euro een parkeervergunning kopen waarmee ze in heel Hulst hun auto vier uur kunnen laten staan. "Dat is een recht", zei raadslid Karel Martinet (CDA). "Voor ons gevoel is twee uur, zoals het college nu voorstelt, te krap. Als je wat wilt eten, wordt het toch wel een heel snel hapje."

Joris Weemaes van de PvdA wees ook op mantelzorgers. "Die mogen toch meer dan twee uur iets doen voor hun medemens? Waarom zouden we dat als gemeente belemmeren? Ik denk dat we dan niet goed bezig zijn."

Auto's bij het stadhuis van Hulst tijdens de Dijken- en Krekenrally. (foto: Paremovi)

Ook het schrappen van gratis parkeren op de eerste zaterdag van de maand en een parkeertarief van 5 euro voor een dag parkeren op de bolwerken vielen niet goed. Wethouder Gino Depauw is na afloop teleurgesteld. "In de zin van dat we best veel tijd aan dit plan hebben besteed en dat dit voorstel het resultaat is dat door alle belanghebbenden en het college gedragen wordt."

'Dan blijft alles bij het oude'

Hij is bang dat het voorstel niet wordt aangenomen door de gemeenteraad. En dan? "Dan blijft alles bij het oude. Dat is misschien voor sommige partijen goed en voor andere partijen wat minder goed. Maargoed, dan hebben we in ieder geval de opdracht toch geprobeerd uit te voeren."