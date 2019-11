Druk, druk,druk; ook kinderen lijden onder stress

Volgens Karin Dek, preventiewerker bij Emergis is er weinig verschil tussen hoe volwassenen en kinderen stress ervaren. "Stress gaat gepaard met hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, slecht eten en slaapproblemen." Kinderen die stress ervaren kunnen zich ook slecht concentreren. Dek: "Ze hebben daarnaast ook een druk leven, moeten presteren en staan een hele dag 'aan'. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. Hun hoofd is te vol, de prikkels teveel."

Vroeger veel minder stress

Zo'n dertig jaar geleden kwam stress bij kinderen veel minder voor. Dek: "Dat is ook logisch, want de situatie voor kinderen was totaal anders. Er waren meer moeders thuis, kinderen gingen niet drie keer per week naar de opvang. Ook waren er meer rust- en ontspanningsmomenten. Kinderen speelden ook meer buiten en er waren nog geen mobiele telefoons. Dat scheelt enorm."

Het is eigenlijk niet meer dan het planten van een zaadje voor de toekomst. " Amanda Jongepier - leerkracht

Wanneer en in welke mate een kind stress ervaart, hangt af van de persoon en hoe het een gebeurtenis beleeft. Voor de één is een toets een uitdaging met gezonde spanning. Voor de ander is een nachtmerrie en zorgt het voor ongezonde spanning.

Toch zijn volgens Dek wel een aantal gebeurtenissen die voor bijna alle kinderen stress zullen opleveren. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een ouder die ziek is of komt te overlijden. Of wanneer ouders gaan scheiden. Ook problemen thuis of op school zorgen meestal voor meer stress bij kinderen."

Toename rustmomenten

Volgens Dek kan langdurige stress bij kinderen op termijn zorgen voor lichamelijke en psychische klachten. Het is dus belangrijk dat kinderen zo min mogelijk stress ervaren. "De oplossing zit in een toename van het aantal rustmomenten, voldoende slaap, goed eten en regelmatig bewegen." Ouders en school spelen hierbij volgens Dek een belangrijke rol.

Kinderen komen tot rust tijdens de les (foto: Omroep Zeeland)

Om de stress de baas te blijven wordt op verschillende basisscholen mindfulness gegeven aan kinderen. Het geeft kinderen een hulpmiddel om bij zichzelf te blijven, ondanks alle prikkels. Het maakt ze vertrouwd met hun innerlijk, waardoor ze met emoties om leren gaan. En het geeft kinderen het vermogen aandacht en rust te vinden die nodig zijn om te kunnen leren en werken. Kortom: minder spanning en stress.

Aandachtslessen

't Klinket in Koudekerke is in Zeeland één van de weinige scholen waar deze lessen worden gegeven. Amanda Jongepier is leerkracht en heeft een aantal jaar geleden een opleiding gevolgd om deze zogenoemde 'aandachtslessen' te mogen geven. "We zagen bij sommige kinderen op school signalen die duidden op een burn-out. Gelukkig zagen ouders dat ook en samen zijn we op zoek gegaan naar oplossingen. Dit heeft onder meer geleid tot de introductie van aandachtstraining op school."

Mindfulness voor kinderen (foto: c.b.s. 't Klinket)

Alle groepen krijgen per jaar tien lessen, waarin op allerlei verschillende manieren wordt gewerkt aan het verminderen van en het omgaan met stress. Dat zijn meditatie-oefeningen, yoga-oefeningen en allerlei gespreksvormen. Jongepier: "Daarnaast zijn er elke dag een aantal momenten waarbij kinderen door middel van oefeningen leren om even tot rust komen. Het is de bedoeling dat de kinderen ook op andere momenten deze oefeningen gaan gebruiken, zodat het een automatisme wordt."

Een zaadje planten

Jongepier hoopt dat, door het geven van deze lessen, kinderen zichzelf beter leren kennen. "Ik hoop dat ze de signalen die leiden tot stress leren interpreteren en dat ze daar ook wat mee kunnen. Het is eigenlijk niet meer dan het planten van een zaadje voor de toekomst. Zodat ze er op latere leeftijd ook profijt van hebben."

Ook Dek is enthousiast over de aandachtslessen die gegeven worden op 't Klinket. "Het is een prima methode om kinderen te leren omgaan met stress. En hoe ze leren hun aandacht te richten op het hier en nu en wat ze daarbij voelen."