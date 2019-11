Black Friday is Black Week voor sommige ondernemers: 'Dit is de drukste week van het jaar'

De deurmat ziet zwart van folders met aanbiedingen voor Black Friday (foto: Omroep Zeeland)

Toch gaat niet bij iedere consument op straat een belletje rinkelen als ze horen over Black Friday. En zijn de Zeeuwen die wij op straat spraken eigenlijk wel te verleiden om een aankoop te doen op deze kortingsdag?

Black Friday is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Elke vierde donderdag in november vieren de Amerikanen Thanksgiving. De dag erna zijn de meesten vrij en beginnen ze aan hun kerstinkopen. In de jaren vijftig ontstond er daardoor een enorme verkeersdrukte in de stad Philadelphia. De politie noemde deze dag daarom Black Friday en de retailers hebben de naam uiteindelijk overgenomen om zo hun kortingen te promoten.

Dat Black Friday, Black week is geworden komt volgens Gerrit Menkveld (manager in-en verkoop Smulderstextiel.nl) onder meer omdat Black Friday dit jaar dichter op Sinterklaas valt dan andere jaren. "We hopen zo de drukte wat beter te verdelen over de hele week."

Bij het distributiecentrum in Kapelle van de onlinewinkel voor beddengoed draaien ze deze hele week op volle toeren: "Voor ons is dit de drukste week van het jaar en wij verwachten op Black Friday zelf de drukste dag van het jaar te hebben. Het werk gaat constant door nu. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat", zegt Menkveld. En daar moet je je als ondernemer op voorbereiden.

Vorig jaar verbrak het bedrijf alle records op Black Friday, maar deze vrijdag verwachten ze een nog grotere omzet te halen en de miljoenste bestelling ooit binnen te krijgen. Dit komt omdat het bedrijf zelf en het online shoppen op zich groeiende is. Menkveld: "Daarnaast zien we dat Black Friday steeds populairder en bekender wordt. We zien de online zoekopdrachten naar Black Friday groeien. Meer mensen zoeken er op en meer webshops doen mee."

Winst maken tijdens Black Friday?

Veel producten zijn de hele week afgeprijsd, maar hoe maak je winst als onderneming als je zo veel kortingsproducten aanbiedt? Volgens Menkveld is dat mogelijk. "We doen hele grote aantallen weg waardoor we daarna weer ruimte hebben om groot in te kopen. Daarnaast kopen mensen naast de kortingsproducten ook wel eens artikelen die niet afgeprijsd zijn. Verder gaat het ook wel een beetje om naamsbekendheid. Het is belangrijk dat je zichtbaar bent in zo'n week. Als grote webshop wil je er gewoon aan meedoen."

Anders dan het lijkt

Voorgaande jaren kwamen er ook zaken aan het licht waarbij bleek dat ondernemingen helemaal geen goede kortingen gaven. Vlak voor Black Friday werden, bijvoorbeeld bij de Media Markt, prijzen omhoog gegooid zodat het tijdens Black Friday leek alsof er ontzettend veel korting werd gegeven. De uiteindelijke korting bleek minimaal.

Lees ook: