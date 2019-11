Veroordeelde oplichters in hoger beroep

(foto: Omroep Zeeland)

De celstraf is hoger dan de eis van de Openbaar Minsterie (OM). Het OM eiste een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft de straf verzwaard omdat ze het kwalijk vindt dat de man en vrouw misbruik maakten van het vertrouwen van hun slachtoffer. Ook is de straf zwaarder om een afschrikkende werking te hebben op mantelzorgers die mogelijk hetzelfde willen doen. Dit signaal vindt de rechtbank belangrijk omdat mantelzorgers een steeds belangrijkere rol spelen in Nederland.

Wilsbekwaam of niet?

De hele zaak draait om de vraag of de dementerende Ko nog zelf over zijn geld mocht en kon beslissen. De rechtbank heeft nu bepaald dat hij dat niet meer kon vanaf 1 januari 2014. Dat betekent dat alle schenkingen en geldopnames van de mantelzorgers na die datum diefstal zijn geweest.

Ko werd in 2015 sterk vermagerd en vervuild aangetroffen nadat buren alarm sloegen. Ko werd in het najaar van dat jaar opgenomen in een instelling. Daar werd hij goed verzorgd en kwam hij acht kilo aan. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden.

