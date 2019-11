Ouderensportclub VIEF stopt: 'Er zijn niet genoeg belangstellenden meer'

Nordic Walking kan ook bij Club VIEF (foto: Mario Ohibsky via Pixabay)

Volgens lid van de raad van bestuur Jaap Wielaart is 300 leden echt te weinig: ''We hebben het de kans gegeven, maar per 1 mei 2020 stoppen we met Club VIEF. Dat doen we omdat het aantal belangstellenden heel erg afneemt.''

WVO Zorg vindt het wel belangrijk dat ouderen blijven bewegen zegt Wielaart: ''We willen wel graag dat ouderen blijven bewegen, bijvoorbeeld tijdens sociale activiteiten of bij de fysiotherapeut. En we zijn op zoek naar een huurder voor de locatie van Club VIEF. Hopelijk iemand die de beweegactiviteiten over wil nemen.''

Geen paniek: nog sporten tot 1 mei

De medewerkers en vrijwilligers van WVO Zorg zijn op de hoogte gesteld, maar de deelnemers nog niet. Sporters kunnen nog tot 1 mei terecht bij Club VIEF.