Tilly (70) blijft werken: 'We staan hier voor elkaar klaar, dan wil je toch niet stoppen'

Natuurlijk niet. "Ik ben nog lang niet klaar voor mijn pensioen. Ik mag dan wel oud zijn, maar pensioen? Daar heb ik echt geen tijd voor hoor", vertelt Mulder. En met die wilskracht is de Hoekse opzoek gegaan naar een nieuw pand voor haar postkantoor en winkeltje.

Vandaag is de opening van het nieuwe postkantoor in Hoek; aan de Molendijk. "Het is niet alleen een postkantoor of winkel hoor. Dit is een plek waar iedereen uit Hoek samenkomt. Hier worden dingen besproken en dat blijft ook hier", vertelt Mulder.

Tilly krijgt een bos bloemen ter ere van haar nieuwe winkel. (foto: Omroep Zeeland)

De drijfveer van Mulder is dan ook het contact met haar dorpsgenoten. "Je kletst wat en ik vind het heerlijk als de mensen uit Hoek om een bakje thee komen, daarom staat deze tafel hier ook", zegt ze.

Dat Mulder al lang de pensioengrens bereikt heeft, is niet te merken. Ze rent door de winkel en helpt klant na klant. "Ik help mijn klanten, de mensen uit Hoek, maar zij helpen míj ook! Iedereen staat hier voor mij klaar. Dat is typisch Hoeks en als dat zo is, dan wil je toch niet stoppen!? Pensioen, ha ha ha!"