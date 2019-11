Goes scoort economisch het beste van Zeeland

Vreugde op het het stadskantoor in Goes met de tiende plek (foto: Omroep Zeeland)

Het jaarlijkse onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten is gedaan door Bureau Louter waardoor de economische prestaties onderling vergelijkbaar zijn. Er wordt gekeken naar de economie, demografie, werkloosheid en bijstand. Alle gemeenten zijn beoordeeld aan de hand van ruim veertig criteria. Het Brabantse Son en Breugel voert de ranglijst aan.

Rapportcijfer: 7,9

Goes krijgt dit jaar een rapportcijfer van 7,9. Dit is iets hoger dan de 7,86 van vorig jaar en ruim boven het nationaal gemiddelde. Goes heeft veel kantoren en vervult een centrale rol op het gebied van zorg, onderwijs en detailhandel. De Goese prestaties namen eerst wat af van positie 19 in 1996 naar positie 56 in 2002, maar sindsdien is de gemeente opgeklommen.

Voor ondernemers

Wethouder Derk Alssema (Economische zaken) is in zijn nopjes: "Goes is een stad van en voor ondernemers. We dragen dit altijd graag uit. Het is een compliment aan het ondernemerschap van al die Goese ondernemers en werknemers die samen deze prestatie waarmaken."

Bekijk hieronder de hele Zeeuwse ranglijst: