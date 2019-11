Inzameling maandverband loopt storm: 'Dit is een basisbehoefte'

In de woonkamer van Daisy staan zes big shoppers en dozen. Ze puilen uit. "Ik moet ze nog sorteren," zegt de Goese lachend. "Maar er komt nog veel meer aan. Mensen zijn inzamelingsacties gestart op het werk, vriendinnen van me kopen drogisterijen leeg en mensen hebben al aangekondigd dat ze binnenkort donaties komen brengen."

Van Maasdam besloot de inzameling te starten toen ze hoorde dat één op de tien vrouwen zich wel eens ziekmeldt als ze ongesteld is, omdat menstruatieproducten te duur zijn. "Daar schrok ik van. Je weet wel dat zoiets in arme landen voorkomt, maar hier in Nederland had ik het niet verwacht. Dat zou niet moeten mogen in deze tijden."

Ik ben heel dankbaar dat mensen nog zo om anderen kunnen geven." Daisy van Maasdam

Dat haar woonkamer zou veranderen in een inzamelpunt had ze niet verwacht.

"Er zijn mensen die recht van de winkel afkomen en alles direct bij mij komen brengen. Ook zijn er mensen die nog wat thuis hebben liggen en het bijvoorbeeld niet meer nodig hebben. Die halen alles uit de kasten. Gisteren was er een meneer die het zich heel erg aantrok en de drogist heeft leeggekocht. Dat is erg lief. Ik ben heel dankbaar dat mensen nog zo om anderen kunnen geven.

Daisy van Maasdam tussen de ingezamelde menstruatieproducten (foto: Omroep Zeeland)

De reacties waren niet louter positief. "Eerst kwam er een hoop negativiteit. Vooral op sociale media. Mensen zeiden dingen als: 'dan stop je er toch een toiletrol in'. Dan heb je het echt niet begrepen. Ik snap die reacties niet zo goed, ik denk dat dit een mooi initiatief is, waar we veel vrouwen en meisjes blij mee kunnen maken."

'Dit is een basisbehoefte'

Vlak voor de kerst wil Daisy alle ingezamelde producten overdragen. Voor die tijd gaat ze eerst zelf nog shoppen, want inmiddels is al een paar honderd euro gedoneerd om meer spullen van te kopen. Toch hoopt Daisy dat haar inzamelingsactie eenmalig kan zijn. "Er moet iets gebeuren. Dit is een basisbehoefte."

"Ongesteldheid komt iedere maand terug en als je dan al minimale middelen hebt, zul je af en toe keuzes moeten maken, maar hier zou je geen keuze in moeten hoeven maken. De politiek moet iets doen. Moet er bijvoorbeeld belasting worden geheven over deze producten? Of meisjes onder de 18 zouden de producten gratis kunnen krijgen. Dat doen ze in Engeland ook."