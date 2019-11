Anderhalf miljoen en prestigieus bureau voor vernieuwing Museum Hulst

De mogelijke nieuwe locatie: 's Landshuis in Hulst (foto: Gemeente Hulst)

Commissieleden hadden nog veel vragen. Of ze het taxatierapport van het huidige gebouw van het museum kunnen inzien, zodat ze kunnen inschatten hoeveel dat gaat opbrengen? Wat er allemaal onder die anderhalve miljoen euro valt? Of er een potje is voor onvoorziene uitgaven, want het 's Landshuis verkeert niet in de beste conditie.

Positief naar de raad

Verantwoordelijk wethouder Diana van Damme en wethouder Adri Totté, die binnen het college over de financiën van de gemeente gaat, probeerden die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, maar slaagden daar maar gedeeltelijk in. Toch concludeerde de voorzitter van de commissie aan het einde van het agendapunt dat de partijen met een positieve instelling naar de raad gaan.

De partijen zijn blij dat er na jaren praten over - vooral de toegankelijkheid van - het museum, eindelijk schot in de zaak zit. Bureau Madoc uit Gent die het nieuwe museum gaat vormgeven gaf voorafgaand aan de discussie een presentatie om de raadsleden een idee van het nieuwe museum te geven.

Lopen door de geschiedenis van Hulst

Het is de bedoeling dat het nieuwe museum straks uit negen zalen bestaat. Via een chronologische route wandelen bezoekers dan door de geschiedenis van Hulst. Van 'een wilde woestenij met alleen maar water' naar de Middeleeuwen, door de Tachtigjarige oorlog, langs de Dodendraad en de Tweede Wereldoorlog, om uiteindelijk in de buurt van de huidige tijd uit te komen. "We proberen zo breed mogelijk te gaan", zei Benny Kerkhof van Madoc. "Van families en kinderen tot mensen die zich in geschiedenis interesseren, van Vlamingen tot Hulstenaren."

Links het huidige pand van Museum Hulst, rechts het 's Landshuis (foto: Google Maps)

De huidige gebruikers van het 's-Landshuis zullen een nieuw onderkomen moeten zoeken. De gemeente bekijkt of de VVV en Stichting Bezoekersmanagement Hulst kunnen verhuizen naar het voormalige pand van café De Meerpaal aan de Vismarkt.

Twee van de gebruikers van het pand maakten vanavond gebruik van het spreekrecht om hun zorgen te uiten. Zowel stichting Palazzoli, die psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten, als HulstArt, die kunstexposities organiseert, zijn bang geen nieuwe geschikte locatie te kunnen vinden. Beide organisaties zijn nog in gesprek met de gemeente, maar zien een verhuizing naar bijvoorbeeld cultureel centrum Den Dullaert niet zitten.

Op 12 december bespreekt de gemeenteraad het voorstel van de gemeente en wordt duidelijk of de plannen verder uitgewerkt kunnen worden.

