Zeeland Wordt Wakker: Leegstand, verhuizing en Goes scoort

Boodschappen doen met een winkelkar. (foto: Omroep Zeeland)

Leegstand winkelpanden

Is er landelijk sprake van een lichte daling; in Zeeland gaat de leegstand in winkelpanden juist omhoog, blijkt uit cijfers over 2019.

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

Elfde Hrieps-verdachte vrijgelaten

De politie heeft de elfde verdachte in het onderzoek naar de roof van de dagopbrengst van festival Hrieps vrijgelaten. De 32-jarige Vlissinger is afgelopen zaterdag op vrije voeten gekomen, maar blijft nog wel verdachte.

Links het huidige pand van Museum Hulst, rechts het 's Landshuis (foto: Google Maps)

Anderhalf miljoen vernieuwing Museum Hulst

Om Museum Hulst toegankelijker te maken, verhuist het museum naar de andere kant van de straat, als het aan de gemeente Hulst ligt. Gisteren werd er in de commissie samenleving van de gemeenteraad Hulst gepraat over de plannen. Raadsleden hadden nog veel vragen.

Goes is de beste

De gemeente Goes staat van alle Nederlandse gemeenten op de tiende plaats van economisch best presterende gemeenten. Dat is volgens de gemeente zelf vooral te danken aan de vele kantoren die in Goes gevestigd zijn en de ligging van Goes. De gemeente stond vorig jaar ook al op de tiende plek.

Mooie luchten bij Oost-Souburg (foto: Adrie de Willigen)

Het weer

Wolken, regen en een stevige wind overheersen het weerbeeld vandaag. Overdag stijgt het kwik niet verder dan 10 graden. Vanavond houdt de regen nog even aan, waarna het langzaam droog wordt. Het koelt af tot 6 graden.