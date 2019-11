Albert Dijkstra: Ik had de mooiste baan van de wereld

Het afgelopen jaar was niet prettig voor Dijkstra. Een conflict met werkgever gemeente Vlissingen was daar de oorzaak van. "Terugblikken op dit jaar is dan ook best wel lastig", zegt Dijkstra. "Ik ben wel blij dat het is afgelopen en dat alles netjes is afgehandeld."

Met de paplepel ingegoten

Als kleine jongen was Dijkstra al heel veel op het strand te vinden. "Dat kwam doordat mijn vader vanaf 1971 de strandbeheerder was. Ik hielp hem door met een verrekijker zwemmers in de gaten te houden en als ik zag dat ze buiten de boeien zwommen, drukte ik de intercom in die ik bij me had."

Ik heb het met liefde gedaan

In 1990 overleed zijn vader plotseling. "Toen moest ik als 23-jarig broekie zijn taken overnemen", vertelt Dijkstra. "Dat was best pittig, maar ik heb het met liefde gedaan. Ik heb al die jaren ook fantastische strandwachten om me heen gehad die me hielpen."

Strandbeheerder Albert Dijkstra neemt na 32 jaar afscheid. (foto: Omroep Zeeland)

Dijkstra was ook grondlegger van Rescue Vlissingen. "Dat kwam door de Vereniging 'Vrienden van de Boulevard', opgericht door ondernemers. Zij wilden de boulevard meer aantrekkingskracht geven en vroegen of de strandwacht een demonstratie kon geven. Toen dacht ik dat dat beter wat groter kon worden aangepakt. Ik ben toen met de ambulancedienst, brandweer en politie gaan praten en heb toen gevraagd of zij mee wilden doen. Zo ontstond de eerste editie van Rescue in 1998."

"Dat was toen gelijk een groot succes, die eerste editie", zegt Dijkstra met trots. "Er kwamen tussen de twee- en drieduizend mensen op af, terwijl wij op een paar honderd man hadden gerekend. Na afloop meldden zich spontaan andere hulpdiensten, zoals de Marechaussee en de Douane zich. Die stonden in de editie van 2000 er ook bij."

Demonstraties van hulpdiensten tijdens Rescue Vlissingen 2018 (foto: Ria Brasser)

"Normaal gesproken wil je als hulpverlener in alle rust je werk kunnen doen", vervolgt Dijkstra. "Op zo'n dag als op Rescue Vlissingen is alle aandacht juist voor de hulpverleners. Bezoekers kunnen alles van dichtbij volgen en zelfs meedoen. Dat maakt die dag altijd heel speciaal. Dus we wisten al snel dat Rescue een blijvertje zou zijn."

Groots spektakel

Inmiddels is Rescue Vlissingen uitgegroeid tot een groots spektakel, met tienduizenden bezoekers. Het evenement is in 2020 toe aan de twaalfde editie. Zeven edities beleefde Dijkstra als voorzitter van de stichting Rescue. "Toen vroeg de toenmalige burgemeester aan me om alles te regelen vanuit gemeentelijke kant. Dat ben ik toen gaan doen."

Toekomst

Nu heeft Dijkstra tijd voor andere zaken. "Ik ga wel verder met hulpverlening, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt Dijkstra, die in z'n vrije tijd ook nog brandweervrijwilliger is. "Ik heb een eigen BHV-bedrijf. Dat kan ik nu verder uitbouwen en les geven."