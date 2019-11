'Vroeger werden mensen op straat geronseld om in de fabriek te komen werken'

Docent Emiel Duit beantwoordt vragen over de procesindustrie (foto: Omroep Zeeland)

Docent Emiel Duit geeft zeven jaar les op onderwijsinstelling Scalda in Terneuzen. Daarvoor heeft hij zelf in de procesindustrie gewerkt, onder meer bij Thermphos. Hij krijgt vijf vragen voorgeschoteld over zijn vak.

1. Wat maakt voor jou de procestechniek bijzonder?

"Ik was nog heel jong. Een jaar of zeven. Mijn opa werkte bij Esso en ik mocht weleens mee. Dat is nu echt ondenkbaar dat een klein jochie op een fabrieksterrein mag komen kijken. Ik dacht toen: Wow! Dit is fantastisch. Dit wil ik later worden. Nog steeds word ik warm als ik op een bedrijf kom en ik zie wat daar gebeurt met machines. Grondstoffen die uiteindelijk een eindproduct worden. We hebben onze levensmiddelen en chemische producten te danken aan de procestechniek.

Als een van je vrienden op zaterdagavond een feestje geeft, heb je grote kans dat jij moet werken." Emiel Duit, docent procestechniek Scalda

2. Wat verdient iemand die in de procestechniek werkt?

"Dit is een vraag die elke leerling gelijk stelt als hij hier op de opleiding komt. Het salaris is één van de belangrijkste redenen dat iemand voor de procestechniek kiest. Het startsalaris van iemand die hier net van de opleiding komt ligt rond de 2.700 euro netto in de maand. Dat is veel geld, maar dan werk je wel in ploegendienst. Als een van je vrienden op zaterdagavond een feestje geeft, heb je grote kans dat jij moet werken."

3. Wat zijn de meest gehoorde vooroordelen over het werken in de procestechniek?

"Wat je vroeger veel hoorde was dat het vrij simpel werk was. Fabrieksarbeiders noemden ze het wel. Begin jaren zestig, toen de procesindustrie hier in Zeeland opkwam, werden mensen echt op straat geronseld om in de fabriek te komen werken. Maar inmiddels is het werk veel interessanter en uitgebreider geworden. Toch hoor je vaak wel mensen zeggen dat operators hele dagen alleen maar koffie drinken. Dat zou mooi zijn, want dat betekent dat er nooit wat misgaat in de fabriek en ze geen storingen of problemen moeten verhelpen. Toch blijkt dat in de praktijk heel anders te zijn. Ik werk nu als docent, en die zijn altijd vrij toch?"

4. Welke eigenschappen moet iemand hebben die in die procesindustrie wil werken?

"Wij zoeken jongens of meisjes die affiniteit hebben met de techniek. Maar je moet ook nieuwsgierig zijn. Als er een storing of probleem is, kom je als procesoperator in actie. Vaak is de storing een gevolg van allerlei kleine foutjes, die je dan moet oplossen. Daarnaast moet je goed kunnen samenwerken omdat je in een ploeg van operators terechtkomt.

5. Welke grote verandering staat de opleiding procestechniek nog te wachten?

"Echt grote veranderingen kan ik moeilijk inschatten. In de afgelopen jaren is de onderwijsvorm al veranderd. Het is meer projectonderwijs geworden. We zoeken echt de aansluiting met bedrijven. Wat we wel zien is dat bedrijven voorheen echt niveau 4 eisten van leerlingen, maar door het grote tekort aan personeel vinden ze niveau 3 tegenwoordig ook voldoende. Die opleiding willen we er extra bij gaan aanbieden en daar zijn we nu mee bezig."

Opleiding procestechniek bestaat 50 jaar (foto: Omroep Zeeland)

Feest

Vrijdag wordt het vijftig jarig bestaan van de opleiding gevierd op Scalda. De opleiding krijgt een speciale installatie overhandigd van het Zeeuwse bedrijfsleven en er is een open dag.