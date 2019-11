Voor 20.000 euro aan gereedschap gestolen bij ZeeuwsWerk

De ravage is groot bij ZeeuwsWerk (foto: Zeeuws Werk)

"Het is een grote strop. Een klap in het gezicht van iedereen. Dit komt hard aan. Onvoorstelbaar." Manager Adri Franke snapt er helemaal niets van dat mensen zijn bedrijf hebben gekozen om in te breken. "We werken zonder subsidies voor een speciale groep mensen en weten nu even niet wat te doen. Misschien heeft iemand tweedehands spullen voor ons."

De buit bestaat uit allerlei handmachines, waaronder specialistische apparatuur voor de meubelmakerij. Maar ook 'gewone' decoupeerzagen, schroefmachines, schaafmachines en ander handgereedschap. In totaal tussen de vijftig en zestig machines.

De inbrekers hebben de buit via een opengeknipt hek overgeladen in een wagen. (foto: Zeeuws Werk)

Volgens Franke zijn de inbrekers zeer professioneel te werk gegaan. Hij heeft zelf het vermoeden dat ze eerder in de werkplaats geweest zijn om poolshoogte te nemen. "Ze wisten precies waar ze zijn moesten. Het is in korte tijd gedaan. Meesterwerk", zegt hij.

Zelfs het alarmsysteem is volgens hem omzeild. "Ze zijn via een raam van het kantoor binnengekomen. Hebben vervolgens een ruit ingetrapt naar de werkplaats. Alles in de dooie hoek van het alarmsysteem."

ZeeuwsWerk biedt mensen met een achterstand richting arbeidsmarkt en jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal de mogelijkheid arbeids- en technische vaardigheden aan te leren en ervaring op te doen in een productieproces, waardoor de stap naar regulier werk of vervolgonderwijs eenvoudiger wordt. Bron: ZeeuwsWerk

Franke vermoedt dat de machines eerst vanuit de werkplaats op een kar zijn geladen. Die kar is naar een hek gereden en vervolgens door een gat in het hek overgeladen in een wagen. Zijn hoop is gevestigd op beveiligingscamera's van twee bedrijven in de buurt. "De politie gaat die beelden opvragen en bekijken."