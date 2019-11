Onbekende koffiedrinker blijkt vreemdeling

Medewerkers troffen de voor hen onbekende man toen hij koffie zat te drinken in de kantine (foto: ANP Foto)

Omdat de man geen identiteitspapieren bij zich had en ook niet duidelijk was waar hij woont, is de man overgebracht naar Torentijd en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Onderzoek

De vreemdelingenpolitie onderzoekt nu wat de status van de man is en probeert daarbij alsnog de identiteit te achterhalen. Afhankelijk van zijn situatie en de reden waarom hij in Nederland is, worden er vervolgstappen genomen.

Wat die vervolgstappen eventueel zijn, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Dat is afhankelijk van de situatie van de man. Zo kan hij worden doorverwezen naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, maar kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat de man staat geregistreerd als ongewenst vluchteling. In dat geval wordt de man het land uitgezet.