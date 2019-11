Concert at SEA in twee uur vrijwel uitverkocht

Vanaf 10.00 uur vanmorgen konden de kaarten worden gekocht via de site van het festival. De belangstelling voor de vijftiende editie was groot. Mensen die een kaartje wilden bemachtigen, stonden soms een lange tijd in de digitale wachtrij.

Dat de belangstelling zo groot is, is eigenlijk geen verrassing meer, de laatste jaren is het festival steeds in een ochtend vrijwel uitverkocht. Concert at SEA vindt volgend jaar plaats in het weekend van 25 tot en met 27 juni.

Mensen die achter het net hebben gevist vanmorgen, kunnen zich inschrijven voor de wachtlijst. Er kunnen nog kaarten vrijkomen voor de vrijdag en zaterdag. De komende weken checkt de organisatie de kaarten intensief op zwarthandel, mocht daar sprake van zijn dan worden de kaarten weer beschikbaar gesteld.

Concert at SEA op de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar zijn de bands The Script, Crowded House en Kensington de grote namen. Daarnaast maken ook BLØF en Racoon hun opwachting. Kensington treed donderdag op. Net als André Hazes, Miss Montreal en Van Dik Hout. Vrijdag zijn The Script en Crowded House aan de beurt, samen met Krezip en Di-rect.

Zaterdag is traditiegetrouw de dag van het afsluitende optreden van BLØF. Die worden voorafgegaan door Racoon en Chef'Special.

Lees ook: