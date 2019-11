Drugspand in buitengebied Rilland gesloten

In de schuur werd een laboratorium aangetroffen voor de productie van xtc (foto: oz)

In de schuur bij de woning werd ruim 400 gram MDMA, de werkzame stof in xtc, aangetroffen. Deze hoeveelheid harddrugs, evenals andere aangetroffen attributen, zoals drukketels, gasflessen en verschillende chemicaliën ten behoeve van het productieproces van MDMA, duiden op de handel in verdovende middelen.

De sluiting gaat vandaag in en duurt tot 28 mei 2020. Volgens burgemeester Van Egmond past het besluit in het beleid van de gemeente Reimerswaal. "We treden hard op tegen drugshandel en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in de dorpen en in het buitengebied staan daarbij bij mij voorop."